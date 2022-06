Chiesa: “Mi trovo benissimo con Vlahovic, non vedo l’ora di giocare con lui. Su Di Maria e la numero 10…” (Di venerdì 10 giugno 2022) Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’inaugurazione del nuovo Hub educativo in collaborazione con Save The Children a Torino. Di seguito l’intervista rilasciata ai giornalisti presenti all’evento. “Il mio sogno è tornare il prima possibile, ma bisogna rispettare delle tabelle. Lo staff medico mi sta aiutando in tutto per tutto, è fantastico. Penso per inizio settembre di essere pronto, però vediamo. La maglia numero 10? Farebbe piacere a chiunque, alla Juve l’hanno indossata grandi campioni. A luglio saprete… Chiesa: “Di Maria è un fuoriclasse, mi trovo a mio agio in questo ruolo” Vlahovic? Abbiamo già giocato insieme. In campo con lui mi trovo benissimo, e fuori è un amico, un aspetto che aiuta molto anche ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Federico, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’inaugurazione del nuovo Hub educativo in collaborazione con Save The Children a Torino. Di seguito l’intervista rilasciata ai giornalisti presenti all’evento. “Il mio sogno è tornare il prima possibile, ma bisogna rispettare delle tabelle. Lo staff medico mi sta aiutando in tutto per tutto, è fantastico. Penso per inizio settembre di essere pronto, però vediamo. La maglia10? Farebbe piacere a chiunque, alla Juve l’hanno indossata grandi campioni. A luglio saprete…: “Diè un fuoriclasse, mia mio agio in questo ruolo”? Abbiamo già giocato insieme. In campo con lui mi, e fuori è un amico, un aspetto che aiuta molto anche ...

