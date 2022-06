Chelsea: due big in vendita (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Chelsea vuole rivoluzionare la squadra e tra i possibili partenti ci sono anche Timo Werner e Hakim Ziyech. Lo riporta il Daily Telegraph.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilvuole rivoluzionare la squadra e tra i possibili partenti ci sono anche Timo Werner e Hakim Ziyech. Lo riporta il Daily Telegraph....

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, IL CHELSEA HA APERTO AL PRESTITO DI LUKAKU Ora toccherà ai due club trovare un accordo… - FBiasin : “Il #Chelsea apre al prestito di #Lukaku all’#Inter, ma la “doppietta” con #Dybala sarebbe possibile solo in caso d… - sportli26181512 : Chelsea: due big in vendita: Il Chelsea vuole rivoluzionare la squadra e tra i possibili partenti ci sono anche Tim… - InterHubOff : ?? Ausilio a Londra ma nessun incontro per Lukaku, la cui questione è seguita dal belga stesso con il nuovo proprie… - GiovanniFreno1 : @JFCmarco A dire il vero la champions la vince sempre chi si difende da anni. Il Chelsea ne ha vinte due senza supe… -