Cassano su Arthur: «Fenomenale, in Italia è ridicolizzato» (Di venerdì 10 giugno 2022) . Le parole dell’ex attaccante alla Bobo TV Antonio Cassano è intervenuto alla Bobo Tv per parlare di Arthur, possibile partente in casa Juventus. Arthur – «È un giocatore Fenomenale, fantastico. Alla Juve si è trovato in una situazione particolare, in Italia è ridicolizzato dalla stampa e dai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) . Le parole dell’ex attaccante alla Bobo TV Antonioè intervenuto alla Bobo Tv per parlare di, possibile partente in casa Juventus.– «È un giocatore, fantastico. Alla Juve si è trovato in una situazione particolare, indalla stampa e dai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Cassano punge: «Arthur fenomenale, in Italia è ridicolizzato» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https://t… - gilnar76 : Cassano punge: «Arthur fenomenale, in Italia è ridicolizzato» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Cassano punge: «Arthur fenomenale, in Italia è ridicolizzato» - - TUTTOJUVE_COM : Cassano: 'Arthur è un giocatore fenomenale e fantastico. In Italia è ridicolizzato da stampa e tifosi' - ElTrattore : Cassano: Arthur lo preferisco a Barella -