Carabinieri arrestano pusher con più di 5 chili di marijuana

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Nel quartiere napoletano di Piscinola i Carabinieri del nucleo operativo del Vomero sono impegnati in servizi anti-droga. A finire in manette un 53enne del posto incensurato. Perquisita l'abitazione dell'uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 5 buste con all'interno un totale di cinque chili e mezzo di marijuana. Sequestrati anche 3 bilancini di precisione e la somma contante di 500 euro. L'arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

