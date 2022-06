Brentford | UFFICIALE | saluta l'ex Inter Eriksen

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il, come tutti i club inglesi, ha comunicato la lista dei giocatori che lasceranno a fine stagione col contratto in scadenza. La società...

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

Secondo Sky Sports UK , il futuro di Christian Eriksen non sarà al, club inglese che lo ha accolto dopo il problema al cuore accusato l'anno scorso agli ...prendere una decisione. ...Poi c'è la questione Aaron Hickey: il terzino scozzese è nel mirino di diversi club inglesi, Arsenal ein primis, e il Bologna confida possa arrivare una offertada oltre 20 ... UFFICIALE: Brentford, quanti addii a fine stagione. Via anche Eriksen, torneranno in otto Si avvicina il debutto di Morten Hjulmand con la Danimarca. A seguito degli infortuni dell’attaccante del Nizza Kasper Dolberg e Christian Norgaard, centrocampista del Brentford, il commissario ...Sabato scorso un grande show musicale, uno dei primi così imponenti dai tempi della pandemia, ha celebrato a Londra il “Giubileo di platino”, la celebrazione dei settant'anni di regno di Elisabetta II ...