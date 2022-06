BARBARA D’URSO A BUBINOBLOG | “GRAZIE PER L’AMORE CON CUI MI AVETE SEGUITA”

(Di venerdì 10 giugno 2022)conclude la stagione di Pomeriggio 5 e va in vacanza “con la felicità che mi fa scoppiare il cuore”. La media del talk show pomeridiano di Canale 5, in onda con successo dal 2008, segna il 15% di share medio e un trend in crescita negli ultimi mesi con il ritorno alla formula pop che l’ha contraddistinto fin dall’esordio. “Noi torniamo i primi giorni di settembre. Saremo tutta la stagione sempre con voi”.spegne ufficialmente ogni voce su cambi di conduzione o uscite da Mediaset. Pomeriggio 5 anche nella stagione 2022/2023 sarà condotto da lei che rimane uno dei volti simbolo di Mediaset da più di vent’anni tra talk e reality. Pomeriggio 5 ha visto al centro il servizio pubblico con finestre sempre aperte sui più deboli, l’attualità, l’informazione sul Covid e naturalmente la leggerezza ...

