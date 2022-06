Aumenti dei prezzi, il Codacons accusa DAZN: avanzata una proposta per i consumatori (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Presidente del Codacons, Carlo Renzi, parla attraverso un comunicato e accusa DAZN dopo la decisione di aumentare gli abbonamenti. DAZN Codacons abbonamentiRienzi, pres. Codacons: “DAZN? consumatori usati come carne da macello. Il problema è la Lega Calcio, si tratta di una decisione assurda”. In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Rienzi, presidente del Codacons: “L’esposto contro DAZN? Il problema è la Lega Calcio. Non si dà per contratto i diritti televisivi senza fissare delle regole. Avrebbero dovuto e dovrebbero dare dei paletti sulle tariffe. Siamo molto arrabbiati, abbiamo mosso i ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Presidente del, Carlo Renzi, parla attraverso un comunicato edopo la decisione di aumentare gli abbonamenti.abbonamentiRienzi, pres.: “usati come carne da macello. Il problema è la Lega Calcio, si tratta di una decisione assurda”. In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Rienzi, presidente del: “L’esposto contro? Il problema è la Lega Calcio. Non si dà per contratto i diritti televisivi senza fissare delle regole. Avrebbero dovuto e dovrebbero dare dei paletti sulle tariffe. Siamo molto arrabbiati, abbiamo mosso i ...

Pubblicità

SkyTG24 : Aumenti dei prezzi, gli italiani cambiano abitudini: volano acquisti cibo low cost - grdmrn : RT @flayawa: I prezzi del grano, dei fertilizzanti, dei materiali per l'edilizia, della benzina e del gas sono alle stelle, ma gli aumenti… - Fortuna59982157 : @EnricoLetta Caro sig. Letta per gli aumenti dei tassi imposti dalla BCE a favife dellasse6franco tedesco che fa ta… - EnricoBuono : RT @flayawa: I prezzi del grano, dei fertilizzanti, dei materiali per l'edilizia, della benzina e del gas sono alle stelle, ma gli aumenti… - DomenicoSortino : RT @flayawa: I prezzi del grano, dei fertilizzanti, dei materiali per l'edilizia, della benzina e del gas sono alle stelle, ma gli aumenti… -