Appunti per il superamento di un’istituzione totale (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è per pietà, non è per compassione, e neppure per cristiano spirito di perdono. È «una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini». Anzi due. Abolire il carcere e L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è per pietà, non è per compassione, e neppure per cristiano spirito di perdono. È «una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini». Anzi due. Abolire il carcere e L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

emifriends : @firsthoughtx per carità spero stia piangendo sugli appunti della maturità piuttosto - g_natalizia : RT @DomaniGiornale: Cosa abbiamo imparato dal disastro afghano? Quali lezioni per gestire la guerra in #Ucraina e il futuro della #Russia?… - lacamillina_ : c’è chi fa di tutto per restare dimezzando anche l’ingaggio pur di restare e c’è chi invece fa di tutto pur di pre… - daniele_erler : RT @DomaniGiornale: Cosa abbiamo imparato dal disastro afghano? Quali lezioni per gestire la guerra in #Ucraina e il futuro della #Russia?… - ele_regina : Domani recupero le due lezioni che mi mancano e rileggo gli appunti del corso. Poi mi resta solo da guardare i ppt… -