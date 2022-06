“Anche lei in infermeria”. Il pubblico nota la sua assenza dall’Isola, naufraga a rischio addio (Di venerdì 10 giugno 2022) Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis in infermeria. Non c’è pace per i naufraghi che da alcuni giorni stanno vivendo giornate particolarmente difficili. Prima i numerosi litigi che hanno coinvolto praticamente tutti i concorrenti. E dopo quasi tre mesi in Honduras la tensione è davvero alta. Come se non bastasse, oltre ai dissapori, i naufraghi hanno dovuto affrontare incidenti ed infortuni. L’elenco dei concorrenti che hanno dovuto far ricorso alle cure dell’infermeria è lungo in questa edizione dell’Isola. Solo recentemente Roger Balduino ha dovuto abbandonare il reality a causa di problemi alla caviglia e al piede. Ma non solo, Roger ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’infiammazione di emorroidi. Poi Anche Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono finiti in infermeria. E ora, a quanto parte, ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis in. Non c’è pace per i naufraghi che da alcuni giorni stanno vivendo giornate particolarmente difficili. Prima i numerosi litigi che hanno coinvolto praticamente tutti i concorrenti. E dopo quasi tre mesi in Honduras la tensione è davvero alta. Come se non bastasse, oltre ai dissapori, i naufraghi hanno dovuto affrontare incidenti ed infortuni. L’elenco dei concorrenti che hanno dovuto far ricorso alle cure dell’è lungo in questa edizione dell’Isola. Solo recentemente Roger Balduino ha dovuto abbandonare il reality a causa di problemi alla caviglia e al piede. Ma non solo, Roger ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’infiammazione di emorroidi. PoiEdoardo Tavassi e Marco Cucolo sono finiti in. E ora, a quanto parte, ci ...

