Alessandro Cattelan riparte da Rai Due: quale programma condurrà (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo il grande successo dell'Eurovision Song Contest, Alessandro Cattelan sbarca su Rai Due con un programma tutto suo: quale sarà Alessandro Cattelan è il conduttore del momento. Dopo aver presentato, insieme a Laura Pausini e Mika, l'Eurovision Song Contest torna in Rai con un programma tutto suo. Alessandro Cattelan torna in rai con un programma tutto suo (Fonte: Instagram)Il conduttore di Tortona era uno dei presentatori di punta di Sky, ma ha scelto di abbandonare la Pay tv per intraprendere nuove avventure. Una delle ultime esperienze che l'ha visto protagonista, oltre all'Eurovision, è stata la serie tv prodotta da Netflix Una Semplice Domanda.

