Volley | Simone Giannelli | “Sapevamo di un inizio difficile | ma dobbiamo continuare a crescere Ora testa alla Polonia”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia nella Nations League 2022. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-0 dai campioni olimpici della Francia, allenati da Andrea Giani, ma è un risultato forse un po’ troppo duro per la squadra di De Giorgi, che ha deciso di sperimentare un po’ in questa competizione, con una formazione abbastanza giovane. A fine partita è intervenuto ai microfoni il capitano,, che ha parlato della prestazione della squadra: “Avere di fronte i campioni olimpici non era sicuramente facile, per tanti di noi era la prima partita ufficiale di livello internazionale contro un avversario così forte.sarebbe stato un, a tratti abbiamo mostrato un gioco e un intensità buona ma sicuramente gli errori hanno pesato ...