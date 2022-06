Ultime Notizie – Basso (Windtre): “Dopo pandemia vita reale si svolge su internet” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Prima della pandemia internet era diventato già una dimensione importante ma era una distrazione dalla vita reale. E’ evidente che oggi la vita reale si svolge dentro la rete e che perciò gli utenti hanno una percezione di rischio più alta” una percezione di rischio “forse sollecitata anche dagli avvenimenti bellici di questi ultimi mesi”. A dirlo è stato Roberto Basso, Director External Affairs and Sustainability Windtre, aprendo la presentazione, oggi alla Camera, del 2° Rapporto sul valore della connettività in Italia, dal tema “Vivere e valutare la digital life”, realizzato dal Censis in collaborazione con Windtre. Tutto ciò, ha aggiunto il manager, “per noi è un segnale molto importante”. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “Prima dellaera diventato già una dimensione importante ma era una distrazione dalla. E’ evidente che oggi lasidentro la rete e che perciò gli utenti hanno una percezione di rischio più alta” una percezione di rischio “forse sollecitata anche dagli avvenimenti bellici di questi ultimi mesi”. A dirlo è stato Roberto, Director External Affairs and Sustainability, aprendo la presentazione, oggi alla Camera, del 2° Rapporto sul valore della connettività in Italia, dal tema “Vivere e valutare la digital life”, realizzato dal Censis in collaborazione con. Tutto ciò, ha aggiunto il manager, “per noi è un segnale molto importante”. Adnkronos, ENTD, Get ...

