Ucraina | condannati a morte i due britannici che combattevano a Mariupol

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono statii due cittadini, Aiden Aslin e Shaun Pinner, catturati dalle milizie filorusse ad aprile mentreinsieme ai soldati ucraini a. Lo ha deciso la ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, che li ha riconosciuti colpevoli di “terrorismo” per aver combattuto come “mercenari”. Pena capitale anche per il detenuto marocchino Ibrahim Saadun. Il processo, che si è svolto a porte chiuse, era iniziato martedì. Aslin, 28 anni di Newark, e Pinner, 48 anni di Watford, si sono difesi affermando di essere soldati dell’esercito regolare ucraino e rivendicando quindi il diritto di venire trattati come prigionieri di guerra in base a quanto prevede la Convenzione di Ginevra. I duee il ...

... in primo grado, tre uomini che hanno combattuto con la legione straniera in: sono i ... Secondo le leggi della Repubblica popolare, isaranno fucilati . Sulla tv russa si è acceso il ...La profezia di Zelensky sul futuro dell'Le famiglie dei due soldati hanno denunciato al ...fare pressione sul Regno Unito e chiedere uno scambio di prigionieri per i soldati russi...I tre combattevano per l’esercito ucraino, ma per i filorussi sarebbero dei mercenari ... far trattare in questo modo impunemente dei cittadini britannici” e che i condannati vanno “rilasciati quanto ...Due cittadini britannici e un marocchino sono accusati di avere partecipato come “mercenari” nella guerra in Ucraina e ora sono stati condannati a morte a Donetsk ...