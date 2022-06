Ucraina, chi sono i due britannici condannati a morte (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Shaun Pinner e Aiden Aslin, i due cittadini britannici condannati a morte dalla ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, sono stati catturati ad aprile a Mariupol nell’Ucraina meridionale, dalle milizie filorusse. Avevano chiesto di essere scambiati con il leader ucraino dell’opposizione filorussa Viktor Medvedchuk, sotto custodia delle forze di Kiev, ma il loro appello non è stato ascoltato. Pinner è un ex soldato della Royal Anglian, nato 48 anni fa a Bedfordshire. E’ stato lui, in un videomessaggio alla televisione russa, ad annunciare la cattura sua e di Aslin a Mariupol mentre combatteva con i marines ucraini. La sua famiglia lo ha descritto come un uomo “divertente, molto amato, ben intenzionato” e considera l’Ucraina “il suo paese di adozione”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Shaun Pinner e Aiden Aslin, i due cittadinidalla ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk,stati catturati ad aprile a Mariupol nell’meridionale, dalle milizie filorusse. Avevano chiesto di essere scambiati con il leader ucraino dell’opposizione filorussa Viktor Medvedchuk, sotto custodia delle forze di Kiev, ma il loro appello non è stato ascoltato. Pinner è un ex soldato della Royal Anglian, nato 48 anni fa a Bedfordshire. E’ stato lui, in un videomessaggio alla televisione russa, ad annunciare la cattura sua e di Aslin a Mariupol mentre combatteva con i marines ucraini. La sua famiglia lo ha descritto come un uomo “divertente, molto amato, ben intenzionato” e considera l’“il suo paese di adozione”. ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Intanto se l’ucraina sta per garantire ai polacchi pressochè gli stessi diritti dei propri cittadini (prodromi di u… - Adnkronos : Enrico #Mentana dice di nuovo no agli ospiti pro #Russia: “A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa… - martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei una storia orribile: in #Russia molti governi locali stanno comprando centinaia di slot nei… - cuba98w : RT @CremaschiG: L’aggressione invasione occupazione militare di territori della #Palestina da parte di #Israele non è un fatto del passato… - yajamer : RT @Pietro___T: “Dal sondaggio (per il @Corriere ) si vede che il sostegno all'Ucraina dal 57% al 49% e chi si dichiara 'molto d'accordo' c… -