Ucraina | allarme da Mariupol | “Troppi cadaveri | rischio catastrofe sanitaria”

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Asi rischia unaepidemiologica. A marzo, in ogni cortile c’è stato un cimitero. Le temperature allora erano sottozero ma adesso in città fa caldo, e non tutte quelle tombe sono state trasferite nelle fosse comuni. Il governo sta cercando di seppellire i corpi, ma non si riesce a far fronte. In più non c’è acqua, quella che c’è è inquinata e ci sono in giro animali randagi. Ildi una epidemia di colera è altissimo”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista esclusiva e toccante, è Yevhen Tuzov, attivista diche dall’inizio della guerra si è occupato dei rifugiati della città sotto assedio, accudendone insieme ad un team oltre seimila, ed ora ha approntato un campo di accoglienza a Dnipro. “Tutte le persone che sono rimaste sconvolte da Bucha o Irpin, sappiano che ...