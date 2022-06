Torrimpietra | sorpreso col gasolio agricolo mentre appicca un incendio | piromane in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 giugno 2022) Fiumicino – I Carabinieri della Stazione dihanno monitorato e tratto in arresto, colto in flagranza, un 43enne del posto, incensurato, gravemente indiziato di averto il fuoco a delle sterpaglie in un’area agreste sita in Via Paritorio s.n.c.. L’attività condotta dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stata meticolosa e si è protratta per diversi giorni. L’uomo è stato infatti notato da uno dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione diarmeggiava con quello che pareva a tutti gli effetti essere un innesco, già nella mattinata di venerdì 27 maggio u.s. quando, senza neppure scendere dalla propria autovettura, accostatosi ad una zona di campagna isolata, aveva gettato dal finestrino una barretta accendifiamma che, appena toccato ...