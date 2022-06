Referendum, Silvio Berlusconi: "Andate alle urne, io voterò cinque Sì" (Di giovedì 9 giugno 2022) 'Non è un voto contro la magistratura - spiega - ma occorre davvero una riforma per poter finalmente contare su una giustizia giusta, imparziale, che garantisca i diritti e le libertà di tutti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) 'Non è un voto contro la magistratura - spiega - ma occorre davvero una riforma per poter finalmente contare su una giustizia giusta, imparziale, che garantisca i diritti e le libertà di tutti ...

Advertising

EmaEuropeo : @mattonistajr Silvio ha letteralmente fatto una guerra contro la magistratura (perdendola) e di fatto anche la Melo… - mattonistajr : @EmaEuropeo È il referendum di Salvini, alla Meloni e a Silvio non credo gliene fotta più di tanto. - Poghos2003 : @marcantonio_88 Gnoooooooo i piddini cattivi ci hanno sabotato il referendum-----> il vostro amicone Silvio control… - HaStatoPutin : RT @danoris2110: Silvio Berlusconi, che voterà sì al referendum, è proprietario diretto o per procura dei primi sette tasti del telecomando… - danoris2110 : Silvio Berlusconi, che voterà sì al referendum, è proprietario diretto o per procura dei primi sette tasti del tele… -