Referendum 12 giugno, Berlusconi: "Io voterò 5 sì" (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – "Vi chiedo di andare a votare per i Referendum" di domenica 12 giugno. Così Silvio Berlusconi, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. "Io naturalmente voterò cinque sì, e vi invito a fare la stessa cosa" aggiunge, sottolineando come riguardino "una questione fondamentale per tutti noi, quella della giustizia". "Avere una giustizia davvero giusta, efficiente, rapida, severa con chi ha commesso dei reati ma attenta a non incolpare chi non ne ha commessi è una condizione essenziale per vivere in un Paese civile e democratico". Così Silvio Berlusconi, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. "Io dico che solo uno Stato che tutela gli innocenti e persegue ...

