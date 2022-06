Referendum 12 giugno 2022, si o no: la posizione dei partiti (Di giovedì 9 giugno 2022) Referendum 12 giugno 2022 si o no: ecco cosa succede se la maggior parte degli italiani deciderà per voto favorevole o contrario. Soprattutto, quali sono le posizioni dei principali partiti politici. Referendum 12 giugno 2022, si o no Domenica 12 giugno 2022, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio voto sul Referendum giustizia. In questa circostanza, i cittadini voteranno cinque quesiti pronunciando parere favorevole oppure contrario. Chi voterà per il si, intende cambiare l’attuale legge sulla giustizia mentre chi voterà per il no intende lasciare la situazione in vigore attualmente. Per passare il Referendum deve essere raggiunto il quorum del 50% +1. Chi voterà si per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022)12si o no: ecco cosa succede se la maggior parte degli italiani deciderà per voto favorevole o contrario. Soprattutto, quali sono le posizioni dei principalipolitici.12, si o no Domenica 12, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio voto sulgiustizia. In questa circostanza, i cittadini voteranno cinque quesiti pronunciando parere favorevole oppure contrario. Chi voterà per il si, intende cambiare l’attuale legge sulla giustizia mentre chi voterà per il no intende lasciare la situazione in vigore attualmente. Per passare ildeve essere raggiunto il quorum del 50% +1. Chi voterà si per il ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il 12 giugno votate “SI” ai referendum sulla giustizia. - fattoquotidiano : “Se passasse il referendum, questi arresti non si potrebbero più fare”. Antonio De Nicolo non poteva trovare occasi… - ilfoglio_it : Domenica 12 giugno si voterà per il referendum sulla giustizia, promosso da Partito radicale e Lega. Il referendum… - 51rolando : RT @Agenzia_Ansa: Sono cinque i quesiti referendari sulla giustizia, promossi dai Radicali e dalla Lega, per i quali si voterà domenica 12… - tulipaola : RT @Maecenartis: Raga, vorrei parlarvi brevemente del quesito n.2 del referendum del 12 giugno e spiegarvi perchè votare 'sì' potrebbe rapp… -