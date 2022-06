Referendum 12 giugno 2022, mascherine obbligatorie? La decisione del governo (Di giovedì 9 giugno 2022) Referendum 12 giugno 2022, mascherine obbligatorie? Nelle ultime ora è arrivato l’annuncio e la risposta definitiva da parte del governo sull’obbligatorietà dei mezzi di protezioni per accedere ai seggi. Referendum 12 giugno 2022, mascherine obbligatorie? Domenica 12 giugno 2022, i cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi sul Referendum della giustizia dalle ore 7 alle 23 di sera. In molti si chiedono se sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere ai seggi. Nelle ultime ore c’è stato un dietrofront da parte del governo dopoché la Lega aveva annunciato ricorso al Tar contro, appunto, l’obbligo delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022)12? Nelle ultime ora è arrivato l’annuncio e la risposta definitiva da parte delsull’tà dei mezzi di protezioni per accedere ai seggi.12? Domenica 12, i cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi suldella giustizia dalle ore 7 alle 23 di sera. In molti si chiedono se sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere ai seggi. Nelle ultime ore c’è stato un dietrofront da parte deldopoché la Lega aveva annunciato ricorso al Tar contro, appunto, l’obbligo delle ...

