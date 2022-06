Red Canzian canta in Senato per il 170° della Polizia (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – Sabato 11 giugno l’ex cantante e bassista dei Pooh, Red Canzian, canterà in Senato per il 170° della Polizia. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Rai 1, verso le ore 11 del mattino. Queste le parole di Canzian, affidate ai social: “É stato per me un grande onore ricevere l’invito della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ad esibirmi, con la Banda della Polizia di Stato, proprio nell’aula del Senato. Festeggeremo il 170° anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato, ma anche il ritorno alla musica, ai concerti, alla vita”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – Sabato 11 giugno l’exnte e bassista dei Pooh, Red, canterà inper il. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Rai 1, verso le ore 11 del mattino. Queste le parole di, affidate ai social: “É stato per me un grande onore ricevere l’invitopresidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ad esibirmi, con la Bandadi Stato, proprio nell’aula del. Festeggeremo ilanniversariofondazione del corpodi Stato, ma anche il ritorno alla musica, ai concerti, alla vita”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Red Canzian canta in Senato per il 170° della Polizia - Gigabyte1979 : @IlContiAndrea @GiusCandela Party Pravo, Marcella Bella, Ornella Vanoni, Red Canzian - GammaStereoRoma : Red Canzian - Per un attimo - 80sLOV : Auguri @dodibatt !!!! @ipooh @RobyFacchinetti @red_canzian -