Rai, giro di valzer: Di Bella agli approfondimenti, Sala al Day Time e Orfeo al Tg3 (Di giovedì 9 giugno 2022) Doveva essere un cda di fuoco e invece è stato un cda Fuortes. In pratica ha superato lo scoglio senza problemi la linea della presidente Soldi e dell'a.d. di Viale Mazzini, che si sono visti ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) Doveva essere un cda di fuoco e invece è stato un cda Fuortes. In pratica ha superato lo scoglio senza problemi la linea della presidente Soldi e dell'a.d. di Viale Mazzini, che si sono visti ...

Advertising

fcister69 : RT @LaNotiziaTweet: Giro di valzer in Rai. Dopo la revoca di Orfeo, Fuortes incassa il via libera del Cda al nuovo assetto di viale Mazzini… - K2srl1 : Ma quella #inviata della #rai #barbaradipalma amica delle #trojan #albane #leccise #jasminethepokr va in #giro a re… - infoitsport : Diretta/ Giro del Delfinato 2022 streaming video Rai: Hayter alle spalle di Ganna - AurelioMaruggi : @Radio1Rai non sembra giusto che in una trasmissione della Rai(Forrest) cioè servizio pubblico i conduttori vanno a… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Giro di valzer in Rai. Dopo la revoca di Orfeo, Fuortes incassa il via libera del Cda al nuovo assetto di viale Mazzini… -