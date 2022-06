Questo non è un «consigliere municipale corrotto legato a un palo» (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 6 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una persona in giacca e cravatta legata a un palo. L’immagine è accompagnata da Questo testo: «In Brasile un consigliere municipale corrotto legato ad un palo dalla popolazione. Abbiamo pali in Italia?». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto non è stata scattata in Brasile nel 2022 e non mostra un consigliere municipale legato a un palo dai cittadini brasiliani perché colpevole di corruzione. L’immagine risale in realtà a una campagna pubblicitaria provocatoria della National bank of Australia (Nab) realizzata nel 2011 dalla società australiana di comunicazione e marketing Clemanger ... Leggi su facta.news (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 6 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una persona in giacca e cravatta legata a un. L’immagine è accompagnata datesto: «In Brasile unad undalla popolazione. Abbiamo pali in Italia?». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto non è stata scattata in Brasile nel 2022 e non mostra una undai cittadini brasiliani perché colpevole di corruzione. L’immagine risale in realtà a una campagna pubblicitaria provocatoria della National bank of Australia (Nab) realizzata nel 2011 dalla società australiana di comunicazione e marketing Clemanger ...

