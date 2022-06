Minacciava di avvelenare cibo e acqua nei supermercati a Trieste e chiedeva riscatto in criptovalute | chi è l’uomo arrestato

(Di giovedì 9 giugno 2022)dineiunin: 47enne. Chi èperchédineidineicon iniezioni di cianuro, solfato di tallio e topicida. La minaccia proveniva da un uomo di 47 anni residente nella provincia diche ha richiesto uninper non mettere in atto il ...

fattoquotidiano : Minacciava di avvelenare acque minerali e cibo nei supermercati, arrestato 47enne a Trieste: chiedeva riscatto in c… - tfnews_t : Minacciava di #avvelenare cibo e acqua in #supermarket, arrestato 47enne #cibo #acqua #water #italia #trieste… - sulsitodisimone : Un uomo minacciava di avvelenare l'acqua dei supermercati - franconemarisa : Minacciava di avvelenare acqua e cibi nei market: 47enne arrestato - infoitinterno : Trieste, arrestato l'uomo che minacciava di avvelenare acqua e cibo nei supermercati -

'Pagate o metto il cianuro nei cibi e nell'acqua' .diacque minerali e prodotti alimentari nei supermercati, con iniezioni di cianuro e topicida, se non avesse ottenuto il pagamento di un riscatto, richiesto in criptovalute. '...AGI -diacque minerali e prodotti alimentari nei supermercati, con iniezioni di cianuro, solfato di tallio e topicida, se non avesse ottenuto il pagamento di un riscatto , richiesto ...Minacciava di avvelenare cibo e acqua nei supermercati e chiedeva un riscatto in criptovalute: 47enne arrestato a Trieste. Chi è l’uomo arrestato perché minacciava di avvelenare cibo e acqua nei ...Minacciava di avvelenare acque minerali e prodotti alimentari nei supermercati, con iniezioni di cianuro e topicida, se non avesse ottenuto il pagamento di un riscatto, richiesto in criptovalute.