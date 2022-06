Manuel Bortuzzo non può crederci: “Provo sentimenti fortissimi”| Dichiarazione d’amore pubblica (Di giovedì 9 giugno 2022) Dichiarazione di amore incondizionato per Manuel Bortuzzo, l’ex gieffino stenta a crederci: parole importanti rivelate pubblicamente Manuel Bortuzzo (GFVip6)Come è ormai chiaro da tempo la storia d’amore nata all’interno del Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è volta al termine già da tempo. Dopo l’ondata mediatica che si è schierata contro il nuotatore, a parlare è Lulù che non si era ancora espressa più di tanto sull’accaduto anche lei sconvolta di aver ricevuto un addio direttamente tramite comunicato Ansa. Il giornalista Parapiglia ha consigliato a Manuel di imparare a gestire la notorietà invece di fare questi strafalcioni e in molti l’hanno pensata esattamente come lui. I ... Leggi su direttanews (Di giovedì 9 giugno 2022)di amore incondizionato per, l’ex gieffino stenta a: parole importanti rivelatemente(GFVip6)Come è ormai chiaro da tempo la storianata all’interno del Grande Fratello Vip trae Lulù Selassié è volta al termine già da tempo. Dopo l’ondata mediatica che si è schierata contro il nuotatore, a parlare è Lulù che non si era ancora espressa più di tanto sull’accaduto anche lei sconvolta di aver ricevuto un addio direttamente tramite comunicato Ansa. Il giornalista Parapiglia ha consigliato adi imparare a gestire la notorietà invece di fare questi strafalcioni e in molti l’hanno pensata esattamente come lui. I ...

