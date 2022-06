LIVE Atletica, Golden Gala 2022 in DIRETTA: è la notte delle stelle all’Olimpico! Si parte con con disco e peso maschili (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2022 in programma allo stadio Olimpico di Roma, il Golden Gala 2022 PROGRAMMA E ORARI DEL Golden Gala GARA PER GARA Programma, orari, Tv e streaming del Golden Gala 2022 – La presentazione del Golden Gala 2022 – Gli azzurri in gara all’Olimpico – Tutti gli infortuni degli azzurri – Come sta Marcell Jacobs dopo l’infortuio? – Le dichiarazioni di Filippo Tortu prima del Golden Gala – Tutte le stelle del ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.07: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta tappa della Diamond Leaguein programma allo stadio Olimpico di Roma, ilPROGRAMMA E ORARI DELGARA PER GARA Programma, orari, Tv e streaming del– La presentazione del– Gli azzurri in gara all’Olimpico – Tutti gli infortuni degli azzurri – Come sta Marcell Jacobs dopo l’infortuio? – Le dichiarazioni di Filippo Tortu prima del– Tutte ledel ...

