L’asse tra Draghi e Macron su Recovery bis e tetto al prezzo del gas

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Marioe il presidente francese Emmanuelsi sono incontrati ieri all’Eliseo per parlare soprattutto di un possibile accordo su un nuovoeuropeo per fronteggiare la crisi energetica. Sin dal vertice straordinario dei Ventisette di Versailles, il primo dopo l’inizio della guerra,hanno sostenuto senza successo l’ipotesi di un nuovoplan. Le probabilità di vincere le resistenze dei Paesi nordici sono molto basse, ma per i due quel che conta è far pesare l’alleanza di chi invece crede alle risposte comuni – spiega La Stampa. La cena tra i due, fanno sapere da Palazzo Chigi, è stata l’occasione per fare il punto sui dossier cruciali dell’agenda europea in vista dei vertici del G7 e della Nato in programma a fine mese ...