La "nera" è tornata. Fenomenologia del doomscrolling (Di giovedì 9 giugno 2022) Campeggiano sui giornali, in tv e sul web le notizie su fatti di sangue, omicidi, stupri. La sensibilità sulla cronaca nera finisce per riflettere un pendolo emotivo, quello dell'opinione pubblica e della psicologia collettiva. È l'umore di un popolo, che come si sa, è cangiante. Interpretarlo e capirlo in tempo di solito fa la differenza

