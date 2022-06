Kalulu: «Rinnovo col Milan? Voglio assolutamente rimanere» (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le dichiarazioni del giovane difensore francese Intervistato da Telefoot, Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha dichiarato: «Stiamo parlando del Rinnovo del contratto con il club con i miei rappresentanti. Quando giochi in una squadra vincente, vuoi assolutamente rimanerci». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le dichiarazioni del giovane difensore francese Intervistato da Telefoot, Pierre, difensore del, ha dichiarato: «Stiamo parlando deldel contratto con il club con i miei rappresentanti. Quando giochi in una squadra vincente, vuoirimanerci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

