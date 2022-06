Ita e il mistero del volo muto per un’ora. Lo strapotere dei sindacati “impone” una ricostruzione discutibile? (Di giovedì 9 giugno 2022) In passato IlFattoquotidiano.it non ha lesinato critiche alla gestione di Ita Airways, alle decisioni e ai comportamenti dei manager e a quelli del governo. Per una società che controlla al 100%, il Tesoro ha scelto di adottare soluzioni che fanno carta straccia di molte misure introdotte nel sistema a tutela dei lavoratori, fornendo un pessimo esempio ad aziende private a cui viene invece chiesto, giustamente, di rispettarle. Di recente la compagnia è tornata sulle prime pagine a causa della vicenda del volo New York – Roma dello scorso 30 aprile. volo in cui i due piloti potrebbero essersi appisolati contemporaneamente e che, questo è certo, per oltre un’ora non hanno risposto alle chiamate di controllo, causando una messa in preallarme delle aviazioni militari di Francia prima e Italia poi. Il comandante è stato licenziato. È però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) In passato IlFattoquotidiano.it non ha lesinato critiche alla gestione di Ita Airways, alle decisioni e ai comportamenti dei manager e a quelli del governo. Per una società che controlla al 100%, il Tesoro ha scelto di adottare soluzioni che fanno carta straccia di molte misure introdotte nel sistema a tutela dei lavoratori, fornendo un pessimo esempio ad aziende private a cui viene invece chiesto, giustamente, di rispettarle. Di recente la compagnia è tornata sulle prime pagine a causa della vicenda delNew York – Roma dello scorso 30 aprile.in cui i due piloti potrebbero essersi appisolati contemporaneamente e che, questo è certo, per oltrenon hanno risposto alle chiamate di controllo, causando una messa in preallarme delle aviazioni militari di Francia prima e Italia poi. Il comandante è stato licenziato. È però ...

