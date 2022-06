(Di giovedì 9 giugno 2022) Il sindaco non lo ha detto così, ma nella maggioranza c’è già chi ci ironizza su. “Praticamente ce lo chiede l’Europa”. Questo pomeriggio Robertoha ospitato in visita ufficiale in Campidoglio la presidente della commissione europea Ursula von der. E dalla tedesca sarebbe arrivato, velato ma netto, un invito alla risoluzione del problema rifiuti in città. La presidente della Commissione avrebbe apprezzatola soluzione proposta da, quella di costruire un nuovo. La visita iniziata subito dopo pranzo è cominciata con il piede giusto. “Wonderful!”, ha gridato la presidente ammirando i Fori imperiali dall’ingresso di palazzo Senatorio. Poi, dopo un giro ai musei capitolini, con passaggio necessario della sala degli Oriazi e Curiazi, dove nel 1957 furono ...

Advertising

amenoklean : Il sindaco riceve una secchiata di ??dalla VDLayen e ne è orgoglioso?????????????? Poi ha parlato dell'ETS ingabbiamento de… -

Il Foglio

Al termine del quale è statoa raccontare l'incontro. Von der Leyen avrebbe lodato il lavoro di Roma Capitale sul Pnrr, mentre il sindaco avrebbe ribadito l'importanza di rendere il 'Next ...Così su Facebook il sindaco di Roma, Roberto. "A nome della nostra città, ho voluto ringraziare il professor Yunus per aver dato la sua disponibilità a sostenere la candidatura di Roma per ... Gualtieri riceve von der Leyen. “Per Roma pulita anche lei interessata a termovalorizzatore” La visita ufficiale della presidente della Commissione europea in Campidoglio, poi, il bilaterale con il sindaco Roberto Gualtieri per parlare di Pnrr, ma anche di rifiuti ...Roma - "Un grande piacere incontrare in Campidoglio il professor Muhammad Yunus, economista di fama internazionale, Premio Nobel per la Pace, conosciuto ...