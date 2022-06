'Grazie per il grande affetto dimostrato' - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 9 giugno 2022) "Non faccio altro che ricevere messaggi. Una dimostrazione di grande affetto che mi ha fatto molto piacere". Così Clémentine Pacmogda commenta la pioggia di solidarietà ricevuta. Al di là delle ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022) "Non faccio altro che ricevere messaggi. Una dimostrazione diche mi ha fatto molto piacere". Così Clémentine Pacmogda commenta la pioggia di solidarietà ricevuta. Al di là delle ...

Advertising

matteorenzi : Centinaia di persone anche a Torino per #IlMostro. Quanta gente, quanto entusiasmo: grazie - ladyonorato : GRAZIE a @marcotravaglio, @Serv_Pubblico #Santoro e @BelpietroTweet per la fermezza con cui stanno difendendo ogni… - gparagone : Grazie a Salvini, #Draghi, Speranza, Conte e ominicchi vari, ci impongono la #mascherina per andare a votare. SIET… - GiusPecoraro : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino… - Achille03415924 : ?????? Continua L'EMERGENZA per questa piccola che ancora non è stata ritrovata. SMARRITA a ROMA zona AURELIA per favo… -