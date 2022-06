Giovane uomo aggredisce la moglie e poi fugge. Com’è andata a finire (Di giovedì 9 giugno 2022) Si tratta di una violenza perpetuata nei confronti di una donna indifesa che ha cercato di mettersi in salvo come ha potuto. È di qualche ora la notizia che vede… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 9 giugno 2022) Si tratta di una violenza perpetuata nei confronti di una donna indifesa che ha cercato di mettersi in salvo come ha potuto. È di qualche ora la notizia che vede… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rickysamp69 : Il Dottor Coco era una persona splendida, un grande Magistrato, un Uomo dello Stato… - nuvolar97330681 : RT @romalifenews: L'uomo era convinto che la giovane non parlasse delle violenze ma 'purtroppo' per lui le cose sono andate diversamente #R… - romalifenews : L'uomo era convinto che la giovane non parlasse delle violenze ma 'purtroppo' per lui le cose sono andate diversame… - paolorizzo99 : Storia di incontri bizzarri Eravamo seduti a parlare quando un giovane uomo e una giovane donna, palesemente ubria… - Marlowe99388026 : @GuidoCrosetto La morte di un uomo ancora giovane è sempre un triste evento. Ogni anno….quando comincia la stagione… -