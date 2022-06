Draghi nomina Bonaccini e Giani commissari per rigassificatori (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato i decreti di nomina del presidente Stefano Bonaccini e del presidente Eugenio Giani commissari straordinari per i rigassificatori rispettivamente della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana. Le opere saranno finalizzate all'incremento della capacità di stoccaggio e rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti e saranno collegate alle reti di trasporto esistenti a livello regionale. I commissari Bonaccini e Giani comunicheranno alla presidenza del Consiglio, al ministro della Transizione ecologica e al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze relative alla realizzazione delle opere nonché i progetti autorizzati. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha firmato i decreti didel presidente Stefanoe del presidente Eugeniostraordinari per irispettivamente della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana. Le opere saranno finalizzate all'incremento della capacità di stoccaggio e rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti e saranno collegate alle reti di trasporto esistenti a livello regionale. Icomunicheranno alla presidenza del Consiglio, al ministro della Transizione ecologica e al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze relative alla realizzazione delle opere nonché i progetti autorizzati.

