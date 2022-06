Cosa rischia l'Europa con lo stop ai motori diesel e benzina (Di giovedì 9 giugno 2022) Alla fine i parlamentari europei hanno fatto la loro scelta. E tra la difesa dell’ambiente e le ragioni dell’industria dell’auto, hanno deciso di schierarsi in modo deciso per la prima. Così dal 2035 sarà vietata in Europa la vendita di auto e furgoni alimentati con benzina, gasolio o gpl. Il vecchio, caro motore a scoppio andrà in pensione per lasciare spazio all’auto elettrica. C’è per la verità ancora uno spiraglio per le società automobilistiche, perché i singoli paesi membri potrebbero chiedere delle modifiche per ammorbidire il bando, ma le probabilità di successo sono scarse. E non serve a molto nemmeno il fatto che i parlamentari italiani siano riusciti a far approvare la cosiddetta «norma salva Ferrari», che regala un po' di sicurezza in più alle case automobilistiche sportive. Non va dimenticato infatti che la proposta della Commissione ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 giugno 2022) Alla fine i parlamentari europei hanno fatto la loro scelta. E tra la difesa dell’ambiente e le ragioni dell’industria dell’auto, hanno deciso di schierarsi in modo deciso per la prima. Così dal 2035 sarà vietata inla vendita di auto e furgoni alimentati con, gasolio o gpl. Il vecchio, caro motore a scoppio andrà in pensione per lasciare spazio all’auto elettrica. C’è per la verità ancora uno spiraglio per le società automobilistiche, perché i singoli paesi membri potrebbero chiedere delle modifiche per ammorbidire il bando, ma le probabilità di successo sono scarse. E non serve a molto nemmeno il fatto che i parlamentari italiani siano riusciti a far approvare la cosiddetta «norma salva Ferrari», che regala un po' di sicurezza in più alle case automobilistiche sportive. Non va dimenticato infatti che la proposta della Commissione ...

