Contagi Covid 19 in aumento in provincia di Ragusa (Di giovedì 9 giugno 2022) Ragusa – Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19 nel territorio Ragusano. E’ quanto annuncia, oggi 9 giugno, il bollettino dell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 1633 di cui 1599 si trovano in isolamento domiciliare, 34 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 93.400 mentre i morti sono fermi a 558.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 283.170 tamponi molecolari, 38.463 test sierologici, 867.795 test rapidi per un totale di 1.189.428. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 49 Acate34 Chiaramonte Gulfi104 Comiso17 Giarratana101 Ispica358 Modica3 Monterosso146 Pozzallo481 Ragusa52 Santa Croce Camerina79 Scicli175 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022)– Sale ancora il numero dei positivi al19 nel territoriono. E’ quanto annuncia, oggi 9 giugno, il bollettino dell’Asp di.I positivi in totale sono 1633 di cui 1599 si trovano in isolamento domiciliare, 34 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 93.400 mentre i morti sono fermi a 558.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 283.170 tamponi molecolari, 38.463 test sierologici, 867.795 test rapidi per un totale di 1.189.428.: positivi virus nei 12 Comuni delladi49 Acate34 Chiaramonte Gulfi104 Comiso17 Giarratana101 Ispica358 Modica3 Monterosso146 Pozzallo48152 Santa Croce Camerina79 Scicli175 ...

