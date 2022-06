C'era una volta l'auto (Di giovedì 9 giugno 2022) Il settore automotive segna il passo. La crisi riduce i volumi di vendita, ma anche i produttori fanno fatica a rispondere alla domanda per mancanza di componenti. Intanto, il parco circolante invecchia (l’età media delle vetture è di 12 anni) e i modelli elettrici stentano a crescere. Ora si punta sugli incentivi. Ma non basterà.e ha viste tante. Ha iniziato a occuparsi di statistiche sul mondo dell’auto più di mezzo secolo fa, lavorando per l’importatore del gruppo Volkswagen. Poi, nel 1993, ha fondato il Centro studi Promotor, dedicato ad analizzare il settore. E adesso, se gli chiedete come giudica l’attuale fase del mercato, Gian Primo Quagliano risponde senza esitazioni: «È la peggior crisi cui ho mai assistito. Certo, anche quella del 2008 è stata molto grave, però era una crisi da domanda, provocata dal crollo del Pil. Questa invece è dovuta ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 giugno 2022) Il settoremotive segna il passo. La crisi riduce i volumi di vendita, ma anche i produttori fanno fatica a rispondere alla domanda per mancanza di componenti. Intanto, il parco circolante invecchia (l’età media delle vetture è di 12 anni) e i modelli elettrici stentano a crescere. Ora si punta sugli incentivi. Ma non basterà.e ha viste tante. Ha iniziato a occuparsi di statistiche sul mondo dell’più di mezzo secolo fa, lavorando per l’importatore del gruppo Volkswagen. Poi, nel 1993, ha fondato il Centro studi Promotor, dedicato ad analizzare il settore. E adesso, se gli chiedete come giudica l’attuale fase del mercato, Gian Primo Quagliano risponde senza esitazioni: «È la peggior crisi cui ho mai assistito. Certo, anche quella del 2008 è stata molto grave, però era una crisi da domanda, provocata dal crollo del Pil. Questa invece è dovuta ...

