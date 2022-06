Casoria | colpisce con un tirapugni un 17enne | nei guai un 13enne | in casa trovate altre armi

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ha discusso con un ragazzino più grande di lui di 4 anni, ha infilato le dita in une lo ha colpito in pieno volto. Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi si registra in provincia di Napoli. Stavolta è accaduto a, dove unha aggredito – per motivi ancora da accertare – un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sempre grazie alle telecamere, i militari hanno anche scoperto che l'adolescente aveva nascosto nella villa comunale di, ai piedi di un albero, altri due tirapugni . La newsletter del ...... la diagnosi di una malattia gravissima cheuno su cento milioni di bambini . E l'assoluta ... avicino Napoli. I furti Comincia così un altra via crucis. "Ogni volta che andavo a ...L’episodio è accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. Non è ancora chiaro il motivo di tanta violenza. Il 13enne dopo la discussione ha infilato le dita nel tirapugni e ha colpito la vittima ...Ha infilato un tirapugni e lo ha colpito in pieno volto. La vittima, un 17enne, ha riportato una ferita al sopracciglio e guarirà in cinque giorni. Protagonista della vicenda, accaduta a Casoria ...