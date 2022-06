Bloccato in possesso di una pistola mentre passeggia in bici: arrestato sannita (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri la Squadra Volante della Questura di Benevento ha arrestato in centro storico un uomo trovato in possesso di una pistola. Il sannita è stato braccato mentre era a bordo di una bicicletta e gli agenti hanno notato una pistola che era custodita nella cintura. L’arrestato è difeso dall’avvocato Pierluigi Pugliese. L’uomo già noto alle forze dell’ordine è stato tradotto in carcere a Capodimonte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri la Squadra Volante della Questura di Benevento hain centro storico un uomo trovato indi una. Ilè stato braccatoera a bordo di unacletta e gli agenti hanno notato unache era custodita nella cintura. L’è difeso dall’avvocato Pierluigi Pugliese. L’uomo già noto alle forze dell’ordine è stato tradotto in carcere a Capodimonte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Bloccato in possesso di una #Pistola mentre passeggia in bici: arrestato sannita ** - luragiuseppe : RT @AleksL74: Nessun conto intestato a italiani è stato ed è bloccato...e qualunque italiano in possesso di visto , anche turistico(!), può… - scarpettavenere : RT @AleksL74: Nessun conto intestato a italiani è stato ed è bloccato...e qualunque italiano in possesso di visto , anche turistico(!), può… - IMoresi : RT @AleksL74: Nessun conto intestato a italiani è stato ed è bloccato...e qualunque italiano in possesso di visto , anche turistico(!), può… - AleksL74 : Nessun conto intestato a italiani è stato ed è bloccato...e qualunque italiano in possesso di visto , anche turisti… -