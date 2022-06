Bentornato Berrettini | questione di cuore - Sport - quotidiano net

Advertising

Eurosport_IT : Dopo 84 giorni, bentornato Matteo ?? #Berrettini | #BOSSOpen | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Lo diamo il bentornato a Matteo? ???? Leggi le dichiarazioni: - sserena______ : RT @Eurosport_IT: Dopo 84 giorni, bentornato Matteo ?? #Berrettini | #BOSSOpen | #EurosportTENNIS - Naomi_Sardaro : RT @Eurosport_IT: Dopo 84 giorni, bentornato Matteo ?? #Berrettini | #BOSSOpen | #EurosportTENNIS - ellisseyre : RT @Eurosport_IT: Dopo 84 giorni, bentornato Matteo ?? #Berrettini | #BOSSOpen | #EurosportTENNIS -

QUOTIDIANO NAZIONALE

ha sfruttato questo periodo di inattività agonistica per migliorarsi. Lo ha raccontato Vincenzo Santopadre, storico coach di Matteo da quando aveva 15 anni: "Matteo ha utilizzato questa ...Ma non è tutto: in vista di Wimbledon (dove è finalista uscente),dovrà difendere il ... Ma intanto:Matteo! Bentornato Berrettini, questione di cuore Tanti ne sono passati per Matteo Berrettini prima di poter tornare a giocare, a causa del problema alla mano destra risolto con un’intervento chirurgico e relativa via crucis della riabilitazione. A ...Matteo Berrettini torna a giocare e riparte con una vittoria. Al "Boss Open" di Stoccarda (torneo ATP 250), il tennista azzurro batte il macedone Radu ...