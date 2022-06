Atletica, Golden Gala dai due volti per Tortu e Tamberi. Elena Bellò incanta, bene Roberta Bruni, in difficoltà Iapichino (Di giovedì 9 giugno 2022) Cala il sipario sul Golden Gala Pietro Menna 2022, rassegna inserita nel prestigioso circuito di Diamond League. Lo Stadio Olimpico di Roma ha fatto da sfondo a tante competizioni di altissimo livello e non sono mancati gli acuti tricolore. Scopriamo com’è andata. L’esordio non poteva essere dei migliori con la tripletta azzurra firmata Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino e Massimo Stano (Campione Olimpico nella 20 km) nei 3000 metri di marcia. Prestazione positiva anche quella messa a segno pochi minuti dopo da Ayomide Temilade Folorunso, autrice del primato stagionale nei 400 ostacoli (54”84) vinti dall’olandese Femke Bol (53”02) davanti alla giamaicana Janieve Russell ed all’ucraina Anna Ryzhykova. Tutto facile per il rappresentante dell’isola caraibica di Saint George’s Kirani James nei 400 metri, nonostante un crono non indimenticabile. ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Cala il sipario sulPietro Menna 2022, rassegna inserita nel prestigioso circuito di Diamond League. Lo Stadio Olimpico di Roma ha fatto da sfondo a tante competizioni di altissimo livello e non sono mancati gli acuti tricolore. Scopriamo com’è andata. L’esordio non poteva essere dei migliori con la tripletta azzurra firmata Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino e Massimo Stano (Campione Olimpico nella 20 km) nei 3000 metri di marcia. Prestazione positiva anche quella messa a segno pochi minuti dopo da Ayomide Temilade Folorunso, autrice del primato stagionale nei 400 ostacoli (54”84) vinti dall’olandese Femke Bol (53”02) davanti alla giamaicana Janieve Russell ed all’ucraina Anna Ryzhykova. Tutto facile per il rappresentante dell’isola caraibica di Saint George’s Kirani James nei 400 metri, nonostante un crono non indimenticabile. ...

Advertising

Eurosport_IT : Gianmarco Tamberi non brilla tradito da tre tentativi al 2,27m, a Roma chiude comunque terzo con 2,24m ??????… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Che giornata per Roberta Bruni! In mattinata Laurea in in scienze agrarie, in serata il 2° posto al Golden Gala a Roma!… - RaiNews : Parata di stelle dell'atletica nello Stadio Olimpico di Roma #DiamondLeague #GoldenGala #Athletics #atletica - emanuelarasi : RT @Eurosport_IT: Che giornata per Roberta Bruni! In mattinata Laurea in in scienze agrarie, in serata il 2° posto al Golden Gala a Roma!… - Eurosport_IT : Che giornata per Roberta Bruni! In mattinata Laurea in in scienze agrarie, in serata il 2° posto al Golden Gala a… -