Aids | a Bergamo street art contro l’Hiv

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Dal 10 al 14 giugno il centro diospiterà un’iniziativa di performing art per combattere lo stigma verso chi convive cone per promuovere l’alleanza fra tutti gli attori coinvolti nella lotta al virus dell’. Alessandro Conti, in arte Etsom,artist bergamasco, darà vita a un murale largo 6 metri e alto 3 per sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di Hiv: sommerso, pregiudizio, qualità di vita. A rappresentare il tema della collaborazione sarà il simbolo ‘&’, evoluzione del celebre nastro rosso segno di vicinanza alla battaglia anti-Hiv, da cui ha preso ispirazione l’opera di Etsom. L’opera verrà inaugurata il 14 giugno alle 12 dall’assessora alle Politiche sociali del Comune di, Marcella Messina, e rimarrà esposta in viale Papa ...