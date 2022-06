Traffico Roma del 08-06-2022 ore 19:00 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara a causa di un incidente code sulla tangenziale Tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi in direzione Salaria conseguenza dell’incidente il danneggiamento di un palo in corso i lavori di sistemazione Intanto in zona Roma Est chiusa via del Fosso dell’Osa per un palo danneggiato in precedenza un incendio nelle vicinanze sulla Pontina incidente in coda in uscita da Roma a Castel di Decima e Pomezia su raccordo anulare Traffico intenso in carreggiata interna tra la Bufalotta e lo svincolo per La A24 Roma L’Aquila m ripresa la circolazione dei treni nella stazione di Vittorio Emanuele dettagli di queste altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara a causa di un incidente code sulla tangenziale Tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi in direzione Salaria conseguenza dell’incidente il danneggiamento di un palo in corso i lavori di sistemazione Intanto in zonaEst chiusa via del Fosso dell’Osa per un palo danneggiato in precedenza un incendio nelle vicinanze sulla Pontina incidente in coda in uscita daa Castel di Decima e Pomezia su raccordo anulareintenso in carreggiata interna tra la Bufalotta e lo svincolo per La A24L’Aquila m ripresa la circolazione dei treni nella stazione di Vittorio Emanuele dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

