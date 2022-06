Topolino e Pippo avvicinano i piccoli lettori al prezioso mondo dell’oceano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel giorno della ricorrenza per salvaguardare i nostri mari, non potevano mancare i personaggi Disney diper raccontare ai bambini le fragilità del nostro pianeta. Generazione Oceano: un libro per bambini dedicato a chi ha a cuore la Terra e il suo futuro Giunti Editore con Disney Libri celebra la Giornata Mondiale degli Oceani con l’arrivo in libreria di Generazione Oceano, un libro per bambini dedicato a chi ha a cuore la Terra e il suo futuro. E’ il primo volume di Amici del Pianeta, la nuova collana pensata per chi ha a cuore l’ambiente e desidera saperne di più sul tema, infatti quest’ultima affronta le tematiche più importanti espresse dall’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile, attraverso testi divulgativi e le storie a fumetti Disney. E’ un progetto importante, nato anche grazie alla collaborazione con la ...