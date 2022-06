Tiro con l’arco, Europei: Andreoli e Nespoli in finale per il bronzo (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Italia conquista l’accesso alla prima finale del suo Europeo. Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli, domenica alle ore 14, affronteranno l’Ucraina nella sfida per il bronzo del mixed team arco olimpico. Domani sarà una giornata molto intensa poiché al mattino gli scontri a squadre e al pomeriggio le sfide dell’individuale, in entrambi i casi fino alle semifinali. Venerdì andrà in scena invece il torneo di qualificazione ai prossimi European Games. In mattinata sono andati in scena i primi turni dei tabelloni individuali e tutti e tre gli azzurri hanno avuto l’accesso ai sedicesimi di finale: Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Due sono invece le azzurre ancora in corsa nelle gara individuale: Tatiana Andreoli che al prossimo turno affronterà l’estone ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Italia conquista l’accesso alla primadel suo Europeo. Tatianae Mauro, domenica alle ore 14, affronteranno l’Ucraina nella sfida per ildel mixed team arco olimpico. Domani sarà una giornata molto intensa poiché al mattino gli scontri a squadre e al pomeriggio le sfide dell’individuale, in entrambi i casi fino alle semifinali. Venerdì andrà in scena invece il torneo di qualificazione ai prossimi European Games. In mattinata sono andati in scena i primi turni dei tabelloni individuali e tutti e tre gli azzurri hanno avuto l’accesso ai sedicesimi di: Mauro, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Due sono invece le azzurre ancora in corsa nelle gara individuale: Tatianache al prossimo turno affronterà l’estone ...

