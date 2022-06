Spazio, al via il programma “3D-Dash”: Hubble a caccia delle galassie più rare (Di mercoledì 8 giugno 2022) La piu’ grande immagine nel vicino infrarosso mai scattata dal telescopio spaziale Hubble della Nasa e’ stata rilasciata da un team di ricercatori guidati dall’ università di Toronto. Consentirà agli astronomi di mappare le regioni di formazione stellare dell’universo e scoprire come hanno avuto origine le prime e piu’ lontane galassie. Denominato 3D-Dash, questo sondaggio ad alta risoluzione consentira’ ai ricercatori di trovare oggetti rari e bersagli per osservazioni di follow-up con il James Webb Space Telescope (Jwst). Una prestampa dell’articolo, che sarà pubblicato su The Astrophysical Journal, e’ disponibile su arXiv. “Dal suo lancio piu’ di 30 anni fa, il telescopio spaziale Hubble ha guidato una rinascita nello studio di come le galassie sono cambiate negli ultimi 10 miliardi di anni ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) La piu’ grande immagine nel vicino infrarosso mai scattata dal telescopio spazialedella Nasa e’ stata rilasciata da un team di ricercatori guidati dall’ università di Toronto. Consentirà agli astronomi di mappare le regioni di formazione stellare dell’universo e scoprire come hanno avuto origine le prime e piu’ lontane. Denominato 3D-, questo sondaggio ad alta risoluzione consentira’ ai ricercatori di trovare oggetti rari e bersagli per osservazioni di follow-up con il James Webb Space Telescope (Jwst). Una prestampa dell’articolo, che sarà pubblicato su The Astrophysical Journal, e’ disponibile su arXiv. “Dal suo lancio piu’ di 30 anni fa, il telescopio spazialeha guidato una rinascita nello studio di come lesono cambiate negli ultimi 10 miliardi di anni ...

