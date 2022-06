Si raffredda la pista europea per i chip di Tsmc (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Non abbiamo ancora piani concreti”. Con queste parole pronunciate all’assemblea annuale degli azionisti, Mark Liu, presidente del colosso taiwanese dei semiconduttori Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd) sembra aver infranto le speranze dell’Unione europea, in particolare di Germania e Italia, di ospitare una possibile nuova fabbrica. Si trattaerebbe, come raccontato su Formiche.net, di un investimento da circa 10 miliardi di euro, con la creazione fra un massimo di 5.000 e un minimo di 3.000 posti di lavoro diretti (senza contare l’indotto). “L’Italia si rafforzerebbe in un settore dove St Microelectronics è presente con prodotti di buon livello tecnologico, ma sul quale manca un ampio radicamento industriale”, notava il Corriere della Sera rivelando i colloqui in corso. Come Intel, che potrebbe aprire un impianto di packaging in Italia, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Non abbiamo ancora piani concreti”. Con queste parole pronunciate all’assemblea annuale degli azionisti, Mark Liu, presidente del colosso taiwanese dei semiconduttori(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd) sembra aver infranto le speranze dell’Unione, in particolare di Germania e Italia, di ospitare una possibile nuova fabbrica. Si trattaerebbe, come raccontato su Formiche.net, di un investimento da circa 10 miliardi di euro, con la creazione fra un massimo di 5.000 e un minimo di 3.000 posti di lavoro diretti (senza contare l’indotto). “L’Italia si rafforzerebbe in un settore dove St Microelectronics è presente con prodotti di buon livello tecnologico, ma sul quale manca un ampio radicamento industriale”, notava il Corriere della Sera rivelando i colloqui in corso. Come Intel, che potrebbe aprire un impianto di packaging in Italia, ...

