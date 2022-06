Primo ciak per Youtuber DinsiemE con ‘Il viaggio leggendario’ (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono iniziate le riprese de ‘Il viaggio leggendario’ di Alessio Liguori, Primo film che vede protagonisti gli Youtuber DinsiemE, Erick Parisi e Dominick Alaimo. Il film è prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group, in associazione con Medusa Film che lo distribuirà al cinema. Dopo la prima settimana di riprese nel Lazio, a Roccasinibalda in provincia di Rieti, la troupe si sposterà nello scenografico Castello di Papadopoli Giol a San Polo di Piave in provincia di Treviso, poi per una settimana in Abruzzo, in provincia de L’Aquila, per l’esattezza a Balsorano e, infine, tornerà nel Lazio per le ultime settimane di riprese tra Ariccia, Nepi e Roma. I DinsiemE, coppia anche nella vita, sono ben noti sul web: il loro canale Youtube, rivolto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono iniziate le riprese de ‘Ildi Alessio Liguori,film che vede protagonisti gli, Erick Parisi e Dominick Alaimo. Il film è prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group, in associazione con Medusa Film che lo distribuirà al cinema. Dopo la prima settimana di riprese nel Lazio, a Roccasinibalda in provincia di Rieti, la troupe si sposterà nello scenografico Castello di Papadopoli Giol a San Polo di Piave in provincia di Treviso, poi per una settimana in Abruzzo, in provincia de L’Aquila, per l’esattezza a Balsorano e, infine, tornerà nel Lazio per le ultime settimane di riprese tra Ariccia, Nepi e Roma. I, coppia anche nella vita, sono ben noti sul web: il loro canale Youtube, rivolto ...

