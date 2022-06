No! La Finlandia non sta ammassando armamenti al confine con la Russia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Circola su Facebook un video che mostra un treno merci trasportare dei mezzi militari. Alcuni utenti usano il video per sostenere che il video sia stato girato in Finlandia, e che il Paese starebbe ammassando armamenti al confine con la Russia. Per chi ha fretta: Il video è stato veramente girato in Finlandia. No, il treno con i carri armati non si sta muovendo verso la Russia, ma dalla parte opposta. Analisi Di seguito uno dei post che condivide il video. Nella descrizione si legge: La Finlandia sposta equipaggiamento militare al confine con la Russia. Sulle piattaforme ferroviarie ci sono diverse dozzine di carri armati Leopard, veicoli corazzati di fanteria e altri veicoli corazzati. Uno dei post ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Circola su Facebook un video che mostra un treno merci trasportare dei mezzi militari. Alcuni utenti usano il video per sostenere che il video sia stato girato in, e che il Paese starebbealcon la. Per chi ha fretta: Il video è stato veramente girato in. No, il treno con i carri armati non si sta muovendo verso la, ma dalla parte opposta. Analisi Di seguito uno dei post che condivide il video. Nella descrizione si legge: Lasposta equipaggiamento militare alcon la. Sulle piattaforme ferroviarie ci sono diverse dozzine di carri armati Leopard, veicoli corazzati di fanteria e altri veicoli corazzati. Uno dei post ...

