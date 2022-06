Natura e geometrie Organiche | all’Art 1307 due mostre dedicate alla salvaguardia dell’ambiente 

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Occhio di Leone, ideato dista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Chiara Fucci Lo scorso 26 maggio dalle ore 18 alle ore 21 si è tenuto presso la Reggia di Portici il vernissage della mostra Il silente linguaggio della, delle artiste Giulia Manfredi e Pilar Soberòn, proposta da ARTin seguito all’adesioneGallery Climate Coalition. La mostra, curata da Cynthia Penna e concepita per i giardini della Reggia, consta di due instzioni di land art, site-specific in cui protagonista è la contaminazione di materiali, ...

